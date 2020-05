Il Sole 24 Ore - Dal fondo Cvc una proposta miliardaria per la Serie A

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, un gigante internazionale degli investimenti sta discutendo con la Lega Serie A per il lancio di una iniziativa nel settore dei diritti tv. Si tratta - riferisce il noto quotidiano - del gruppo Cvc, già noto per gli investimenti nella Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby, che avrebbe avviato discussioni preliminari per presentare una proposta. L'obiettivo sarebbe costituire una newco dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021, quando scadrà il contratto con Sky e Dazn.