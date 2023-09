Il tacco di Leao secondo Condò: "Se ti riesce viene giù lo stadio. Se non ti riesce... Fai la figura del pirla"

Continua a far discutere il tacco provato, in modo maldestro, da Leao in Milan-Newcastle: il portoghese ha provato la giocata di fino invece di finalizzare una ghiotta occasione in area. Paolo Condò, in diretta su Sky Sport 24, la commenta con ironia e leggerezza: “È stata naturalmente l'occasione più clamorosa, quella nella quale tutti erano già in piedi per esultare. Leao è fortissimo, nessuno dubita di questo, però questo è stato il tocco dell’artista che ritiene banale una semplice firma leggibile e vuole fare un ghirigoro.

Se ti riesce fai venire giù lo stadio dall’entusiasmo. Se non ti riesce… Fai un po’ la figura del pirla (ride, ndr). È il rischio che si prende chi ritiene banale tirare in porta e basta”.