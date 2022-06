Il Tempo - Acerbi sogna il ritorno al Milan. Romagnoli verso la Lazio

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi Il Tempo in edicola, il difensore della Lazio Francesco Acerbi, ex giocatore del Milan e in uscita dal club biancoceleste, sognerebbe un ritorno in rossonero, lì dove non è riuscito ad affermarsi in passato. Chi è pronto a fare la strada inversa è Alessio Romagnoli, capitano rossonero in scadenza di contratto con cui la dirigenza biancoceleste sarebbe sempre più vicina a un accordo.