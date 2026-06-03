Il tifo milanista vuole attaccare RedBird in casa propria: la contestazione potrebbe sbarcare a New York
Il malcontento del tifo milanista si potrebbe addirittura spingere oltre oceano quest'estate.
La contestazione del tifo rossonero verso Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic è pronta a superare i confini italiani. Dopo cori, striscioni e manifestazioni a Milano, il malcontento dei milanisti potrebbe arrivare fino a Times Square, nel cuore di New York.
L'idea sarebbe quella di acquistare uno spazio pubblicitario per colpire direttamente RedBird in "casa propria" e rendere ancora più visibile la protesta contro la proprietà americana. Un segnale forte in un'estate già delicatissima per il Milan, tra rivoluzione societaria, caos tecnico e mancata qualificazione in Champions.
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