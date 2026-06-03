Nazionali, stasera Bartesaghi in campo con l'Italia contro Lussemburgo
MilanNews.it
Questa sera sarà il turno del difensore del Milan Davide Bartesaghi, nell'importante test amichevole tra Italia e Lussemburgo
La stagione dei club è terminata, ma non quella di diversi calciatori rossoneri: per tanti di loro le prossime settimane saranno contraddistinte dall'avvicinamento al Mondiale 2026. Oggi in campo ci sarà l'Italia di Davide Bartesaghi, impegnata nel test amichevole contro il Lussemburgo. Venerdì sarà l'ora invece di Santiago Gimenez col suo Messico contro la Serbia.
Davide Bartesaghi (Italia)
Lussemburgo-Italia, mercoledì 3 giugno alle 20.45 - Lussemburgo
Grecia-Italia, domenica 7 giugno alle 21.00 - Creta
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