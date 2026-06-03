Cardinale e Calvelli votano Rangnick mentre Ibrahimovic spinge per Planes

Cardinale e Calvelli votano Rangnick mentre Ibrahimovic spinge per PlanesMilanNews.it
Oggi alle 10:50News
di Lorenzo De Angelis
Mentre Cardinale e Calvelli votano Ralf Rangnick, Ibrahimovic spinge per portare Ramon Planes al Milan come direttore sportivo

Zlatan Ibrahimovic continua a voler incidere sulle scelte del nuovo Milan. Tra i profili preferiti dallo svedese per il ruolo di direttore sportivo ci sarebbe Ramon Planes, dirigente esperto già seguito in passato dai rossoneri, oggi consulente dell'Al-Ittihad, squadra saudita. 

La sua candidatura rientrerebbe nella linea voluta da Ibrahimovic riportano i colleghi del Corriere dello Sport, che vorrebbe mantenere un peso importante nella costruzione dell'area tecnica. Una posizione, questa, che potrebbe però non coincidere pienamente con le idee di Cardinale e Calvelli, orientati invece sulla figura di Ralf Rangnick come direttore tecnico, quindi responsabile dell'area sportiva. 