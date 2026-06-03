Glasner cerca un progetto ambizioso: non solo Milan, anche Leverkusen e Premier alla finestra

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Il Milan incontra Glasner, che però continua ad avere spasimanti in giro per l'Europa.

Oliver Glasner resta un nome molto apprezzato sul mercato degli allenatori. L'austriaco, che ieri si è incontrato con il Milan, è finito nel mirino di Bayer Leverkusen oltre che di alcuni club di Premier League, dove continua ad avere diversi estimatori.

Al momento l'idea di sedersi sulla panchina rossonero, con Ralf Rangnick al suo fianco, lo alletta, ma Glasner non sembra intenzionato ad accettare qualsiasi proposta: l'ex Crystal Palace vuole infatti un progetto serio, ambizioso e con margini reali di crescita, tutti fattori che sono mancati alle Eagles e che l'hanno convinto a lasciare Selhurst Park dopo due stagioni e mezzo. Il Milan è dunque avvisato.