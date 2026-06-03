Milan, l'Europa League e le liste UEFA: Camarda, Zeroli e Comotto diventano risorse preziose
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Alcuni dei prodotti più interessati del vivaio rossonero potrebbero diventare risorse preziose per il Milan l'anno prossimo.
La prossima stagione, con un' Europa League in più da giocare, il Milan dovrà costruire una rosa più profonda e completa. In questo senso saranno fondamentali anche i giocatori formati in Italia e nel club, utili per le tanto rigide liste UEFA e per allungare le rotazioni.
Per questo motivo verranno valutati con attenzione i rientri di Francesco Camarda, reduce dall'esperienza al Lecce, Kevin Zeroli, reduce da quella alla Juve Stabia e Christian Comotto, protagonista a La Spezia l'anno scorso. Dopo queste esperienze tra Serie A e B, i tre torneranno a Milanello con maggiore maturità e potrebbero diventare risorse importanti per il nuovo progetto del Milan.
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