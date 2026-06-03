Milan, è record per i mondiali: dieci rossoneri convocati
Il prossimo 11 giugno, il Mondiale di calcio verrà inaugurato dalla sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. La rassegna iridata si giocherà principalmente negli Stati Uniti e anche in Canada, per la prima volta saranno ben 48 squadre a contendersi l'ambito trofeo. In otto selezioni di queste c'è una rappresentanza milanista: infatti, saranno dieci i giocatori del Milan che prenderanno parte a questo Mondiale, di cui ben due sono ospiti con Messico e Stati Uniti. La lista e gli impegni completi.
DIECI CONVOCATI PER IL MONDIALE: E' RECORD
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
16/06, Francia-Senegal
22/06, Francia-Iraq
26/06, Norvegia-Francia
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
15/06, Belgio-Egitto
21/06, Belgio-Iran
27/06, Nuova Zelanda-Belgio
Pervis Estupiñan (Ecuador)
15/06, Costa d'Avorio-Ecuador
21/06, Ecuador-Curaçao
25/06, Ecuador-Germania
Santiago Gimenez (Messico)
11/06, Messico-Sudafrica
19/06, Messico-Corea del Sud
25/06, Repubblica Ceca-Messico
Ardon Jashari (Svizzera)
13/06, Qatar-Svizzera
18/06, Bosnia Erzegovina-Svizzera
24/06, Svizzera-Canada
Rafael Leão (Portogallo)
17/06, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo
23/06, Portogallo-Uzbekistan
28/06, Colombia-Portogallo
Luka Modrić (Croazia)
17/06, Inghilterra-Croazia
24/06, Panama-Croazia
27/06, Croazia-Ghana
Christian Pulisic (Stati Uniti)
13/06, Stati Uniti-Paraguay
19/06, Stati Uniti-Australia
26/06, Turchia-Stati Uniti
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