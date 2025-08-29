Il vantaggio di Gabbia a Lecce annullato dal VAR: il motivo

vedi letture

Al quarto minuto di gioco sugli sviluppi di calcio d'angolo il Milan si era portato in vantaggio grazie ad un grande stacco di testa di Matteo Gabbia. Il 46 rossonero è riuscito però a battere Falcone aiutandosi in maniera irregolare, visto che è riuscito a liberarsi dalla marcatura di un difensore avversario grazie ad un irregolarità.

A fronte di questo la rete inizialmente assegnata dall'arbitro Luca Marinelli è stata revocata dopo l'intervento del VAR, che a prescindere dall'intensità ha definito fallosa la spinta a due braccia di Matteo Gabbia ai danni di un difensore avversario. Il direttore di gara ha poi spiegato la decisione tramite gli speaker stadio Via del Mare.