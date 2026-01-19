Il vice di Conte, davanti alle telecamere, chiede ancora mercato alla società

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - "Le valutazioni sugli infortunati di stasera saranno fatte domani, abbiamo però una rosa sempre più ridotta". Lo ha detto il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo. Una gara in cui però sono stati costretti a uscire Elmas, Rrahmani e Politano, in una squadra con l'infermeria già piena. "Posso dire - ha proseguito Stellini - che Elmas aveva giramenti di testa quando è uscito, forse è la conseguenza di una influenza, quindi non infortunio ma stato influenzale. Su Politano e Rrahmani ci sarà una valutazione nei prossimi giorni. Oggi ce ne andiamo felici per la vittoria, facendo grossi complimenti alla squadra per una situazione in infermeria molto difficile, che non sappiamo per quanto andrà avanti. Forse perderemo da stasera anche altri due giocatori e numericamente siamo pochi, con un calendario che è stato fatto male, perché la squadra che ha giocato anche la Supercoppa ora in 28 giorni ha 9 partite chiudiamo con l'ultima match di gennaio in anticipo il 31 gennaio".

Stellini sottolinea che "anche con la società bisogna fare un discorso - ha detto - perché abbiamo bisogno nell'immediatezza di nuovi giocatori e va valutato con il club. In squadra oggi a livello di testa i giocatori che ci sono, giocano, lottano e mostrano buone prestazioni. Ma oggi si è visto che le energie non sono al massimo e giocare a distanza di 72 ore porta un lavoro che si fa ma non è semplice, soprattutto perché numericamente siamo pochi. E' chiaro che se si vedono giocatori non utilizzati vuol dire che servono cambi con giocatori diversi, altrimenti dobbiamo fare pesca nella Primavera. In difesa siamo giusti ma a centrocampo e in attacco non possiamo cambiare molto. Aspettiamo Neres e non sappiamo quando rientrano gli altri". (ANSA).