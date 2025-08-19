Incocciati: "Il Milan non ha impegni europei e sarà un pericolo per tutti"

vedi letture

A TMW Radio è intervenuto Beppe Incocciati, il quale ha parlato così di Rasmus Hojlund, attaccante nel mirino di Milan e Napoli: "Sinceramente credo che il Napoli abbia la carta Lucca da tenere in considerazione. Finalizza le giocate degli altri, non è un attaccante in grado di fare reparto da solo. Il Napoli ha più potenziale offensivo e forse questo lo può aiutare. Dove lo vedrei meglio? A casa sua (ride, ndr). Abbiamo vissuto un calcio che nulla ha a che fare con quello attuale.

Chi trae maggiormente vantaggio dall’infortunio di Lukaku nella corsa allo Scudetto? Il Milan non ha impegni europei e credo che potrà essere un pericolo per tutti. Anche se sono convinto che Lucca potrà avere un ruolo importante per il Napoli e sono fiducioso, l’infortunio di Lukaku darà modo a Lucca di dimostrare quanto vale e ne abbiamo necessità anche per la nazionale. Lucca non farà rimpiangere Lukaku e Conte saprà valorizzare l’attaccante italiano”.