Infermeria Milan, il punto su chi potrà tornare per il Pisa

vedi letture

Il Milan, tra Fiorentina e Pisa, non ha tanto tempo per fermarsi a pensare: fra due giorni si scende di nuovo in campo, ancora a San Siro alle 20.45 contro la neopromossa toscana che occupa, insieme alla Viola e al Genoa, l'ultimo posto in classifica con 3 punti. Rispetto alla gara di domenica, come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri nel post partita, sono solamente due i giocatori che potrebbero recuperare ed essere dunque a disposizione per la sfida dell'ottava giornata.

I due possibili rientri sono Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, con il francese più avanti rispetto all'inglese considerato l'allenamento svolto ieri in gruppo. Per il numero 8, invece, ancora lavoro personalizzato. Nessuna novità positiva, invece, per Pervis Estupinan che nella giornata di ieri ha volto un lavoro di terapie. Ancora lontani, invece, i rientri di Pulisic, Rabiot e Jashari che dovrebbero rientrare più o meno in quest'ordine ma più tardi.