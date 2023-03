Infortunio Kalulu, il francese non ha mai saltato gare per infortunio con il Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tegola per il Milan, come riportato da MilanNews.it (QUI), Pierre Kalulu ha rimediato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro che lo costringerà a effetuare nuovi esami tra dieci giorni e a essere in dubbio per le sfide con il Napoli in Champions League. Lo stop del classe 2000 francese è un'assoluta rarità: per la prima volta, infatti, Kalulu salterà una gara in rossonero a causa di un infortunio.