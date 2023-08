Inghilterra, contro il razzismo la Premier continuerà ad inginocchiarsi

vedi letture

(ANSA) - LONDRA, 09 AGO - Anche questa stagione, la Premier League continuerà la sua simbolica battaglia contro il razzismo e ogni forma di discriminazione, consentendo ai giocatori di inginocchiarsi prima delle partite. Il gesto di sensibilizzazione, nato in solidarietà al movimento per i diritti Black Lives Matter, non avverrà prima di tutte le partite, ma solo in occasioni particolari, come ha precisato la stessa lega inglese, così da assicurare il massimo rilievo possibile il messaggio. "L'obiettivo è di amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio o nella società", ha fatto sapere la Premier, accogliendo così la richiesta presentata dai capitani delle 20 società della massima divisione inglese.

I giocatori si inginocchieranno prima del fischio d'inizio di tutti gli incontri della prima giornata, in programma questo fine settimana, ma poi sceglieranno momenti specifici della stagione per ripetere il gesto, diventato in Inghilterra parte integrante del rituale pregara delle partita di calcio. (ANSA).