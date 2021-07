Inghilterra, Foden: "Ci sarà emozione, ma bisognerà essere concentrati"

Phil Foden, centrocampista dell'Inghilterra, è intervenuto ai canali ufficiali della federazione per analizzare la sfida contro l'Italia. Al momento il giocatore del Manchester City è in dubbio a causa di un problema al ginocchio, ma il talento dei citizens ha avvertito i compagni: "Sarà un'emozione giocare con tutti i nostri tifosi, ma dobbiamo rimanere concentrati: dovremo trattare questa partita come se fosse la sfida inaugurale. Non abbiamo bisogno di cambiare nulla, abbiamo giocato bene in ogni gara".