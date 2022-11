Inghilterra-USA 0-0, 78 minuti per Dest. Buona prova del rossonero

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Finisce a reti inviolate la sfida ai gironi di USA-Inghilterra, valida per la seconda giornata del girone B ai Mondiali in Qatar. Il rossonero Sergino Dest è partito titolare con gli Stati Uniti d'America e per i 78 minuti giocati ha offerto una prova ordinata e positiva, soprattutto palla al piede e in fase offensiva. È stato infine sostituito per Moore.