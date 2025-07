Iniziato l'iter burocratico per Milan-Como di Serie A a Perth: c'è già il sì del governo locale

Il Milan potrebbe tornare a Perth nel mese di febbraio per giocare contro il Como, non un'amichevole bensì una giornata di Serie A. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport è che l'idea è quella di esportare il nostro calcio in un altro continente sfruttando il fatto che San Siro sarà inagibile per via della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali.

Riporta inoltre la rosea che l'iter burocratico affinché questa cosa si verifichi è già iniziato, ma manca ancora l'ok da parte di UEFA e FIFA. Intanto nella conferenza di ieri, Rita Saffiori, vice premier del governo dell'Australia Occidentale, e il ministro del turismo Reece Whiby hanno mostrato la loro fiducia a riguardo.