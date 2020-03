Inqualificabile Diego Costa: si fa beffe del Coronavirus e finge di tossire davanti ai giornalisti

Inqualificabile Diego Costa. L'attaccante dell'Atlético Madrid, al termine della partita contro il Liverpool, per evitare di fermarsi in mixed zone inizia a tossire per finta verso i giornalisti, aggiungendo: "Non mi lasciano". Un atteggiamento che lascia attoniti, in una situazione in cui è stata dichiarata la pandemia. E per questo motivo in Spagna già si chiede una punizione esemplare.