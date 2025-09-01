Inter, Akanji è subito arrivato a Milano per le visite e la firma

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Manuel Akanji è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il difensore svizzero è infatti da poco atterrato all'aeroporto di Linate per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Il giocatore classe 1995 arriva dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. (ANSA).