Inter, Antonello: "Non esiste più un'esclusiva su San Siro. Acceleriamo per due stadi a Milano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha parlato a Sky Sport da un evento organizzato a Roma dall'ECA come forma di dialogo per i club partecipanti: "Tutto si può migliorare, nulla è perfetto. Siamo sulla strada dell'evoluzione del sistema calcio verso nuove dinamiche".

Quindi, sulla questione stadio aggiunge: "Lavoriamo con i consulenti per il dossier da presentare al Comune. Non esiste più un'esclusiva per San Siro, serve accelerare per avere due stadi a Milano".