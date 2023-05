Inter e Milan ingrossano il portafogli con la Champions: sono circa 130 i milioni fin qui incassati

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Corriere dello Sport ripercorre gli introiti che Inter e Milan si sono garantite con questa lunga campagna europea in Champions League e spiega come entrambi i club hanno messo al sicuro fra i 125 ed i 130 milioni di euro.

I conti dall'inizio della competizione

La qualificazione valeva già di per sé 15,6 milioni, a cui aggiungere i bonus risultati: 9,3 milioni per entrambe grazie a 3 vittorie e un pareggio nel girone. Ci sono poi i soldi per le qualificazioni agli step successivi: 9,6 milioni per gli ottavi, 10,6 per i quarti e 12,5 per le semifinali, a cui vanno aggiunti market pool (12 milioni per l'Inter, 14 per il Milan), il ranking storico (15,9 per l'Inter e 14,7 per il Milan) e gli incassi del botteghino.