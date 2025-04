Inter e Milan non pareggiano tre derby di fila dalla fine degli anni '60

vedi letture

In vista del derby di Milano di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che, dopo aver vinto solo una delle precedenti otto gare interne contro il Milan in Coppa Italia (3N, 4P), l’Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime cinque partite giocate in casa contro il Milan nella competizione: quattro successi e un pareggio.

Dopo i due pareggi nelle ultime due sfide tra tutte le competizioni (1-1 sia in Serie A, il 2 febbraio scorso che in Coppa Italia, il 2 aprile scorso), Inter e Milan potrebbero impattare tre gare di fila per la prima volta dal periodo tra ottobre 1967 e giugno 1968, l’ultimo dei quali proprio in Coppa Italia.

Dopo una serie di sei sconfitte consecutive, il Milan è rimasto imbattuto nelle quattro sfide contro l’Inter nel 2024/25 tra tutte le competizioni (2V, 2N) e potrebbe registrare più risultati utili consecutivi nel derby della Madonnina solo per la seconda volta nelle ultime 30 stagioni, dopo la serie di 10 registrata tra novembre 2002 e aprile 2005 (7V, 3N).