Inter, incontro in corso in sede con l'entourage di Barella

L'agente Alessandro Beltrami è in visita alla sede dell'Inter, in Via delle Liberazione, due giorni dopo le gare che potrebbero mettere fine già stasera all'Europeo Under 21 dell'Italia e del suo assistito Nicolò Barella: per il centrocampista del Cagliari dunque accelerata in vista da parte dell'Inter, che dopo aver chiuso l'affare Sensi vorrebbe blindare anche il secondo acquisto per il centrocampo mettendosi al riparo da eventuali rientri in gioco da parte della Roma e non solo.