Inter, Inzaghi: "Sarà un campionato difficile e anomalo"

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Nella passata stagione abbiamo disputato una grandissima stagione e vinto trofei; però, non bisogna guardare indietro, ma avanti. Sarà un campionato difficile e anomalo, nuovo per tutti con 22 partite fino a novembre. Chi non andrà al Mondiale farà un secondo ritiro, per gli altri sarà più impegnativo, soprattutto per chi arriverà in fondo". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della prima in campionato contro il Lecce. "Ora ho certezze rispetto alla passata stagione, ho un anno in più di lavoro con la squadra e i giocatori. Domani ricomincia il campionato, che sarà difficile, ci saranno tantissime squadre che lotteranno per vincere come noi. Ora il mio focus per il presente è solo sul Lecce, dovremo giocare una partita vera, da Inter, per vincere". (ANSA).