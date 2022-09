Inter, Marotta: "Consapevoli di aver a che fare con grandi avversari"

MilanNews.it

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sullo scontro Scudetto: "L'Inter quando partecipa a una competizione ha l'obbligo di correre per il massimo, la seconda stella è un sogno secondo me realizzabile. Dobbiamo essere consapevoli di avere a che fare con grandi avversari, ma questo non ci deve spaventare. Alla fine, che saremo noi o meno, dovremo aver fatto il nostro dovere".