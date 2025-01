Inter-Milan, i rossoneri potrebbero ripetere un piacevole déjà vu: la curiosità

Sarà il derby Inter-Milan la finale della 37esima edizione della Supercoppa italiana. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che nella prima semifinale hanno battuto 2-0 l'Atalanta grazie a una doppietta di Dumfries, affronteranno questa sera i rossoneri di Sergio Conceiçao che, nella seconda semifinale si sono imposti 2-1 in rimonta sulla Juventus grazie a un rigore trasformato da Pulisic (71') e a un'autorete di Gatti (75') dopo il gol iniziale di Yildiz (21').

I DATI OPTA

Inter e Milan si affrontano solo per la terza volta in Supercoppa Italiana: nei due precedenti un successo per parte (2-1 per i rossoneri nell'edizione 2011 e 3-0 per i nerazzurri in quella del 2022).

Il Milan ha vinto l'ultima sfida contro l'Inter contando tutte le competizioni (2-1, lo scorso 22 settembre); in generale, il Diavolo potrebbe ottenere almeno due successi di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra novembre 2010 e agosto 2011 (tre in quel caso, l'ultimo di questi proprio per 2-1 in Supercoppa Italiana).