Inter-Milan, rossoneri per la prima volta in vantaggio in un big match

In una stagione travagliata e deludente, il Milan nei big match stagionali ha sempre perso. In particolare, in tutte queste partite, è sempre andato in svantaggio tranne nel derby di ieri sera dove ha invece aperto le marcature, salvo poi subire la rimonta dell'Inter. Questo il bilancio nel dettaglio:

Milan-Inter 0-2 (svantaggio)

Roma-Milan 2-1 (svantaggio, pareggio, svantaggio)

Milan-Lazio 1-2 (svantaggio, pareggio, svantaggio)

Juve-Milan 1-0 (svantaggio)

Milan-Napoli 1-1 (svantaggio, pareggio)

Atalanta-Milan 5-0 (svantaggio)

Inter-Milan 4-2 (vantaggio, doppio vantaggio, pareggio, svantaggio)