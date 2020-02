Inter-Milan, un derby tra ex Ajax: è sfida tra Eriksen e Ibrahimovic

Una partita nella partita quella tra Inter e Milan di questa sera. Tra i tanti duelli singoli e collettivi dell'attesa sfida del Meazza, in particolare, è curiosa la sfida tra due ex Ajax come Ibrahimovic e Eriksen. L'attaccante svedese e il talento danese, infatti, hanno vestito la maglia dei lancieri di Amsterdam in periodi diversi: Ibrahimovic dal 2001 al 2004 con 48 gol in 110 presenze mentre Eriksen dal 2009 al 2014 con 163 apparizioni e 32 reti.