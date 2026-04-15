Inzaghi al Milan al posto di Allegri? Bucchioni: "Non so visto il recente passato interista"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera, considerando le voci che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri:

"Inzaghi-Milan non so, più per una questione di opportunità. Non credo visto il recente passato interista. Scelta del ct potrebbe avere effetto domino? Le parole di Allegri sono state chiare, non mi pare sia orientato ad andare, mentre Conte lo ha detto chiaramente che andrebbe volentieri. E possiamo metterci anche Inzaghi in corsa come ct, le credenziali sono quelle. Io rimango su Conte, ha ragione ADL, che gli ha dato subito il via libera, deve dirglielo per tempo per sostituirlo a modo. Sono i tempi che non tornano, perché il presidente FIGC lo eleggono il 22 giugno e i giochi per le panchine devono essere già fatti da tempo".