Italia, Buffon avvisa la Nazionale su come arrivare ai playoff
MilanNews.it
Gianluigi Buffon, ospite della Fondazione Vialli e Mauro a Torino, ha parlato così della Nazionale in ottica playoff. Queste le sue dichiarazioni riprese da TMW: "Nulla è lasciato al caso, il mister si prodiga in tutto per stare vicino ai ragazzi, cercare di dargli sostegno e in mezzo a tutto questo suo fare riesce anche alla forza per trascinare tutti noi che siamo dirigenti, che siamo intorno a questo mondo.
Quindi io credo che le prerogative ci siano per poter arrivare dove vogliamo arrivare. Poi è chiaro che l'importante è arrivare ai giorni decisivi senza nessun tipo di rimpianto e questo lo stiamo facendo".
Perinetti: "Mercato invernale difficile. Milan e Roma hanno comprato attaccanti che hanno fatto subito gol"
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
Il discorso a Maignan, Modric allenatore, la voglia di Fullkrug e la rabbia di Allegri: i retroscena dal Bordocam di Milan-Lecce
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
