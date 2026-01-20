Italia, Buffon avvisa la Nazionale su come arrivare ai playoff

Gianluigi Buffon, ospite della Fondazione Vialli e Mauro a Torino, ha parlato così della Nazionale in ottica playoff. Queste le sue dichiarazioni riprese da TMW: "Nulla è lasciato al caso, il mister si prodiga in tutto per stare vicino ai ragazzi, cercare di dargli sostegno e in mezzo a tutto questo suo fare riesce anche alla forza per trascinare tutti noi che siamo dirigenti, che siamo intorno a questo mondo.

Quindi io credo che le prerogative ci siano per poter arrivare dove vogliamo arrivare. Poi è chiaro che l'importante è arrivare ai giorni decisivi senza nessun tipo di rimpianto e questo lo stiamo facendo".