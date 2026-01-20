Champions, clamoroso a Bodø/Glimt: City spazzato via 3-1

Clamoroso nella penultima giornata della League Phase di Champions. Il Manchester City perde 3-1 in casa del Bodø/Glimt, che ottiene il suo primo successo in quest’edizione e vince con la doppietta di Hogh (22’ e 24’) e il gol dell’ex Milan Hauge (58’). Per il talento norvegese, un super gol all'ex compagno rossoenro Gigio Donnarumma, batutto con un gran destro dal limite dell'area che si è insaccato sotto la traversa. La rivicita, se vogliamo di un ragazzo che non aveva fatto così male nel suo breve ma positivo trascorso in rossonero nella stagione 2020/2021. Per il City invece, non basta la rete di Cherki (60’), perché poco dopo Rodri si fa espellere. Incredibile ko per Guardiola, che resta a 13 punti.

BODO/GLIMT-MANCHESTER CITY 3-1

Bodo/Glimt (4-2-3-1): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Berg; Blomberg (76' Auklend); Evjen (76' Saltnes), Fet (82' Maatta), Hauge; Hogh (76' Helmersen). All.: Knutsen.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, O’Reilly; Foden (70' Marmoush), Haaland, Cherki. All.: Guardiola.

Arbitro: Sven Jablonski (Germania).

Gol: 22' e 24' Hogh (B), 58' Hauge (B), 60' Cherki (M).

Assist: Blomberg (B, 1-0), Blomberg (B, 2-0), Fet (B, 3-0), O'Reilly (M, 3-1).

Note - Recupero 1+4. Espulso: al 62' Rodri (C) per doppia ammonizione. Ammonito: Cherki.