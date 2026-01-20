Il preparatore a Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su questo momento, stai concentrato sulle tue cose e solo sulla partita"

Tra le motivazioni che hanno spinto Maignan al desiderio di restare in rossonero con tanto di rinnovo, c'è anche il suo preparatore atletico. Nel Bordocam di Dazn, si capisce anche il perché. Nel pre-partita, Claudio Fillippi ha fatto il seguente discorso a Mike Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari, rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose, come hai fatto lì alla fine, per me era fantastico. Questo eh, rimani solo sulla partita: importante, Mike!".

RINNOVO VICINO

La storia che riguarda Mike Maignan ha dell'incredibile. Fino a qualche mese fa si pensava che il francese non potesse mai restare in rossonero, ma il pressing di Tare, Allegri, Claudio Filippi, spogliatoio ed ambiente hanno convinto il capitano e portiere rossonero a prendere in seria considerazione la possibilità di rinnovare il proprio contratto con il Diavolo, scenario oramai imminente.

Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Sprint Maignan, il suo rinnovo è molto vicino", con le parti che si dovrebbero sentire proprio in questi giorni per riuscire a definire gli ultimi importanti dettagli di un accordo che potrebbe mandare un segnale importante non solo alle rivali ma anche e soprattutto a tutto il mondo Milan, a conferma del fatto che si starebbe cominciando a costruire qualcosa di importante in vista del futuro.