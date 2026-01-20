Milan Femminile, Arrigoni: "Portiamo a casa un pareggio giusto, in campionato vogliamo cambiare marcia"

Rimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno pareggiato 1-1. Una gara densa, che prima ha premiato l'inizio brillante della viola e poi ha ricompensato la reazione delle rossonere. Dal gol di Woldvik al 10' a quello di Arrigoni al 73', un pari sostanzialmente corretto che non scopre ancora le carte ma non dispiace a nessuno.

Queste le parole proprio di Arrigoni al termine del match:

Sulla partita

"Sì, abbiamo portato a casa questo pareggio ed è arrivato anche il mio gol. Volevamo fare una partita positiva a livello di atteggiamento, credo che ci siamo riuscite. Il nostro obiettivo però è provare a passare il turno".

Sul prossimo impegno contro la Ternana

"A Parma abbiamo imparato la lezione, contro la Ternana dovremo essere aggressive e sul pezzo, lucide. Vogliamo rifarci anche in campionato".

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Mascarello (9'st Van Dooren), Grimshaw; Renzotti (1'st Stokić), Park (26'st Cernoia), Kyvåg. A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato, Keijzer; Cesarini; Appiah. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Færge (1'st Van der Zanden), Filangeri, Johansen; Catena (16'st Severini), Curmark, Cherubini (35'st Lombardi); Bredgaard, Omarsdottir (16'st Wijnants), Janogy (16'st Tryggvadóttir). A disp.: Bettineschi, Cetinja; Orsi; Bonfantini, Tomassoni. All.: Piñones-Arce.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 10' Woldvik (F), 28'st Arrigoni (M).

Ammonita: 8'st Mascarello (M).