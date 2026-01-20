La Serie A condanna fermamente gli scontri tra i tifosi delle ultime settimane

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Quello che è successo in autostrada, con gli scontri tra i tifosi è una cosa molto grave. Stiamo facendo tantissimo per costruire un'immagine pulita del calcio e queste cose assolutamente non aiutano. Anzi, ho mandato un messaggio di solidarietà che voglio qui rinnovare nei confronti della Polizia, per gli sforzi che fa nel mantenere l'ordine pubblico".

Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club. "So che domani ci saranno anche delle riunioni su questo tema - ha aggiunto -, però il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con questioni delinquenziali e con scontri che mettono a repentaglio la salute non solo di chi partecipa, ma anche di chi deve intervenire per sedarli" (ANSA).