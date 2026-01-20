Milan Femminile, pareggio in Coppa contro la Fiorentina, coach Bakker: "Brutto primo tempo, poi grande reazione"

vedi letture

Il Milan Femminile di Coach Bakker pareggia 1-1 l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina grazie alla rete di Arrigoni, suo quarto sigillo contro la Viola. Al termine della gara, queste le dichiarazioni dell’allenatrice rossonera Suzanne Bakker:

Sulla partita

"Nel primo tempo non è stato facile per noi, non abbiamo giocato bene perchè siamo stati troppo chiuse in difesa, avevamo questo blocco e non riusciamo ad uscire e quindi a creare occasioni da rete. Nel secondo tempo è andato molto meglio. Anche tra di noi, siamo riuscite ad avere più palleggio e connessioni, e quindi più aggressività".

Sul prossimo impegno contro la Ternana

"Come sempre, sarà importante recuperare alcune ragazze che non erano al meglio. Prima pensiamo alla Ternana, che sarà una partite difficile, poi penseremo al secondo round di Coppa ancora contro la Fiorentina".

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Mascarello (9'st Van Dooren), Grimshaw; Renzotti (1'st Stokić), Park (26'st Cernoia), Kyvåg. A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato, Keijzer; Cesarini; Appiah. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Færge (1'st Van der Zanden), Filangeri, Johansen; Catena (16'st Severini), Curmark, Cherubini (35'st Lombardi); Bredgaard, Omarsdottir (16'st Wijnants), Janogy (16'st Tryggvadóttir). A disp.: Bettineschi, Cetinja; Orsi; Bonfantini, Tomassoni. All.: Piñones-Arce.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 10' Woldvik (F), 28'st Arrigoni (M).

Ammonita: 8'st Mascarello (M).