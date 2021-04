Italia, c'è un nuovo positivo al Covid: è Vincenzo Grifo

Anche Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo che fa parte del gruppo azzurro di Roberto Mancini, è risultato positivo al Covdi-19. Diventano così otto i casi di positività nella nazionale italiana dopo i quattro membri dello staff, Bonucci, Verratti e Florenzi. Questo la nota del club tedesco: "Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi".