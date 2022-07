Italia Femminile, Giuliani: "Il rammarico più grande è non aver dato tutto. Ora testa a settembre"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La portiera Laura Giuliani ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC del deludente Europeo azzurro dopo la sconfitta contro il Belgio che ha sancito l'eliminazione al primo turno della squadra di Bertolini: “Una grande delusione perché ci aspettavamo il passaggio del turno, abbiamo lottato fino alla fine e cercato di creare occasioni e tirare su la testa, ma non ci siamo riuscite. Ci dispiace per tutta la gente che credeva in noi, c’erano tante aspettative e non le abbiamo mantenute. Ora dobbiamo guardare con fiducia al futuro, cercando di pensare con ottimismo alla qualificazione. Il rammarico più grande è non aver dato tutto, non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità né goduto il torneo. Abbiamo iniziato con una prospettiva che era godersi ogni attimo e restare sempre nella partita, ma abbiamo fatto tutto tranne quello che avevamo preparato. Sappiamo di aver giocato partite migliori in altre occasioni e aver dimostrato di essere una grande squadra”.