Italia Femminile invitata all’Arnold Clark Cup: sfiderà Inghilterra, Belgio e Corea del Sud

L’Italia femminile farà parte delle quattro squadre che disputeranno la seconda edizione dell’Arnold Clark Cup, torneo a inviti organizzato dalla Football Association inglese che si terrà nel prossimo febbraio. La squadra azzurra affronterà le padroni di casa, e campionesse europee in carica, dell’Inghilterra, il Belgio e la Corea del Sud in un mini torneo che prevede tre gare a testa (16, 19 e 22 febbraio 2023 le date) e consegnerà la coppa alla prima classificata. Un torneo che servirà come ulteriore step di preparazione in vista del Mondiale che si terrà in estate in Australia e Nuova Zelanda.