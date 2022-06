Italia Femminile, seconda settimana di raduno: Bertolini conferma tre rossonere

Fonte: FIGC

Milena Bertolini, CT dell'Italia Femminile, ha diramato l'elenco della calciatrici convocate per la seconda settimana di raduno previsto ad Appiano Gentile che durerà fino al prossimo 10 giugno. Al termine di questa fase ci sarà una nuova convocazione per la terza fase, in programma a Coverciano dal 12 al 17 giugno. Infine, l'Italia svolgerà la preparazione presso Castel di Sangro dal 20 giugno al 1° luglio, giocando il 4 luglio un'amichevole con la Spagna prima di partire alla volta dell'Inghilterra per l'Europeo, che inizierà il 6 luglio e terminerà il 31 luglio.

Come riportato dal sito della FIGC, la Bertolini ha deciso di puntare su un gruppo composto da 29 calciatrici, tre delle quali militano anche nel Milan: Giuliani, Bergamaschi e Piemonte. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);



Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);



Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);



Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).