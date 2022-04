Italia-Lituania Femminile, le formazioni ufficiali del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accendono le luci del "Tardini", stavolta per la Nazionale femminile di Milena Bertolini, che torna quest'oggi in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Alle ore 19:00, infatti, le azzurre se la vedranno con la Lituania, sfida questa che anticipa il confronto con la Svizzera, capolista del Girone: due gare che diranno molto sul cammino dell'Italia, che vuole centrare la qualificazione senza passare dai playoff. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. CT: Bertolini.

LITUANIA (4-5-1): Lukjancuke; Valikoniene, Pisliakaite, Liuzinaite, Zizyte; Rogaciova, Sabatauskaite, Mikutaite, Vaitukaityte, Sarkanaite; Lazdauskaite. CT: Wimmer.