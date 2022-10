Italia U15, i convocati: sei rossoneri presenti tra cui Camarda

MilanNews.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mentre proseguono gli stage territoriali che, il prossimo 23 novembre, coinvolgeranno anche il Sud per l'ultimo step, la nazionale under 15 è chiamata ad affrontare il torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo. Il ct Massimiliano Favo ha chiamato 20 calciatori nati nel 2008 che si troveranno lunedì 31 presso il Centro Sportivo Novarello.

Tra il 3 e l'8 novembre l'Italia affronterà Turchia, Lettonia ed i padroni di casa lusitani.

Portieri

Matteo Farronato (Inter), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori

Simon La Mantia (Milan), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Luca Nolli (Milan), Lamberto Peletti (Inter), Luca Reggiani (Sassuolo)

Centrocampisti

Cristian Acatullo (Sassuolo), Cristian Bagordo (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Antonio Caiazzo (Modena), Paolo Ceppi (Juventus), Christian Comotto (Milan), Simone Lontani (Milan)

Attaccanti

Francesco Camarda (Milan), Samuele Inacio (Atalanta), Gabriele Zampardi (Bologna), Edoardo Zanaga (Empoli).