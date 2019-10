Italia, un po' di turnover contro il Liechtenstein: in porta spazio a Sirigu

Domani sera contro il Liechtenstein, Roberto Mancini, ct dell'Italia che è già qualificata al prossimo Europeo, farà un po' di cambi nella formazione azzurra rispetto all'ultimo match contro la Grecia: come riferisce il Corriere della Sera, in porta non ci sarà per esempio Gigio Donnarumma, ma Salvatore Sirigu, che festeggerà nel migliore dei modi la centesima convocazione.