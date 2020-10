Italia Under 21, 3 positivi dopo i test molecolari di questa mattina

"L'esito dei tamponi effettuati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ha evidenziato la positività di 3 test molecolari tra i giocatori della Nazionale Under 21.

La squadra è in ritiro a Tirrenia dopo essere rientrata dall’Islanda. Ieri tutto il gruppo si era sottoposto ai tamponi, il cui esito era risultato negativo". Questo il comunicato della FIGC riguardo l'esito dei tamponi per la Nazionale Under 21.