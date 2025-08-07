Jashari spiega le sue caratteristiche: "Fisicamente pronto a dare un forte impatto, mi piace fare assist"

Ardon Jashari è finalmente un giocatore rossonero. Una forte volontà quella del centrocampista svizzero, che più di tutti ha spinto per questo importante trasferimento nonostante il muro eretto dal Brugge, “abbattuto” Anche grazie al pressing del Milan e dello stesso calciatore. In esclusiva per Milan TV, le prime parole da giocatore milanista da parte di Jashari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Che giocatore sei? Quali sono i tuoi punti di forza?

“Fisicamente posso avere un impatto importante. Posso dare una mano in entrambe le fasi, così come posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde. Penso che questi siano i miei punti di forza con cui posso aiutare la squadra”.

C’è qualche giocatore del Milan del passato da cui hai tratto ispirazione?

“Di sicuro Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti. Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare. Quindi ti dico questi due”.