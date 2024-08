Jovic bocciato? Behrami: "Deve essere più veloce ad entrare nelle idee dell’allenatore"

Paulo Fonseca ha scelto Okafor e non Jovic per sostituire Alvaro Morata, infortunato, in Parma-Milan. Valon Behrami, in diretta su DAZN, parla di questa scelta. Le sue dichiarazioni:

Bocciatura per Jovic? “Penso che sia perché Okafor sta meglio, più in palla e più frizzante: è una questione fisica. Jovic ha dimostrato di essere utile in certi momenti, deve essere più veloce ad entrare nelle idee dell’allenatore: una volta che torna Morata rischi di trovarti molto indietro nelle gerarchie”.