Juventus, Allegri: "Inter, Milan e Napoli sono sopra di noi"

vedi letture

Massimiliano Allegri presenta Sassuolo-Juventus, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

D’accordo con chi dice che non giocare in Europa può dare 5-6 punti?

“Non so quale sarà il vantaggio o svantaggio. Dipende dai punti di vista. Bisogna pensare che l'anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions. Sarà valore aggiunto per la società. Bisognerà impegnarsi. Dobbiamo entrare tra le prime 4, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra. Un passo alla volta. Con equilibrio. Senza sbalzi d'umore”.