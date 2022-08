Juventus, Allegri: "Scudetto? Ci sono 5-6 squadre attrezzate"

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - "Abbiamo lavorato bene, ma è normale non essere in condizioni ottimali: ci sono quattro, cinque o sei squadre molto attrezzate per lo scudetto come il Milan, l'Inter, la Roma, e noi siamo tra quelle": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, lancia la corsa al titolo alla vigilia dell'esordio in campionato dei suoi ragazzi. "La bella sconfitta contro l'Atletico Madrid - aggiunge l'allenatore - ci ha fatto bene, ho sentito troppi trionfalismi e noi siamo una squadra con il dovere di provare a vincere: contro il Sassuolo servirà una bella partita, anche perché l'anno scorso abbiamo perso contro di loro in casa. La prima partita incuriosisce sempre, contano i tre punti". (ANSA).