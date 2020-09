Juventus, Higuain risolve il contratto col club bianconero

Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain ha risolto il suo contratto con la Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull'esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, con effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre, per esaminare e approvare il novo progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 - da sottoporre all'Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre - per tenere conto dell'effetto economico negativo generato dalla citata risuluzione contrattuale.