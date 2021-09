Juventus-Milan, tra Cuadrado e Hernandez un duello chiave

Sfida nella sfida domani sera allo Stadium. Come riporta Tuttosport, il duello tra Cuadrado e Hernandez sarà determinante. Il francese è un giocatore dalle caratteristiche particolari e straordinarie, devastante in fase offensiva ma non insuperabile in quella difensiva. Difficile che domani si ritrovi di fronte l’incubo Chiesa, almeno all’inizio. È probabile, infatti, che Allegri schieri ala destra Cuadrado, che ha comunque i mezzi per mettere in difficoltà Theo. L’azzurro, semmai, potrebbe essere l’arma di Allegri per colpire un Hernandez stancato dal duello con il colombiano.